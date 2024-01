Forrige uke meldte amerikanske myndigheter at landet har bevis for at Russland har brukt nordkoreanske raketter mot Ukraina. En høytstående ukrainsk tjenestemann bekreftet senere påstanden.

Da Kreml talsperson Dmitrij Peskov ble spurt om påstandene tirsdag, ville han ikke svare på anklagene.

Isteden sa han at Ukraina gjentatte ganger har skutt mot sivile i Russland med raketter som er produsert i Tyskland, Frankrike, Italia, USA og andre land.

Russiske og nordkoreanske myndigheter har knyttet tettere bånd i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina. Begge landene nekter dog for å ha inngått militæravtaler med hverandre.