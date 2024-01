Blinken skal møte den tyrkiske utenriksministeren Hakan Fidan og president Recep Tayyip Erdogan lørdag, før han reiser videre til Hellas.

Krigen mellom Israel og Hamas er tema for møtene. Besøket i regionen er Blinkens fjerde siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. USA jobber for å hindre at konflikten utarter ytterligere og sprer seg i regionen.

I Tyrkia skal Blinken også diskutere den svenske Nato-søknaden med tyrkiske myndigheter, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet torsdag.