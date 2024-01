Amerikanerne har ytret ønske om at Abbas overtar styringen på Gazastripen etter krigen, noe Abbas sier han ikke vil gjøre hvis den israelske okkupasjonen fortsetter og det ikke legges til rette for en egen palestinsk stat.

Blinken ankom i en bilkolonne og med strenge sikkerhetstiltak. Flere demonstranter hadde stilt seg opp med plakater der det sto «Stopp folkemordet» og «Frigjør Palestina».

I møtet med Abbas var det ventet at Blinken ville snakke om behovet for reformer i den palestinske selvstyremyndigheten. Etter besøket i Ramallah skal Blinken videre til Bahrain.

Tirsdag møtte Blinken israelske ledere. Budskapet var blant annet at det trengs en tostatsløsning for at arabiske land skal kunne normalisere forholdet til Israel.