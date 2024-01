Fem fjellklatrere ble fredag tatt av et snøskred på Randola-fjellet nær den nordvestlige byen Oshnavieh, og Røde Halvmåne sier at to av dem senere ble reddet.

De øvrige tre ble funnet døde etter en seks dagers leteaksjon.

Redningsarbeidere leter også etter tre fjellklatrere i den nordvestlige provinsen Ardabil og en annen i Teheran-provinsen, ifølge Røde Halvmåne.

Lørdag meldte det statlige nyhetsbyrået Irna at en 70 år gammel klatrer hadde omkommet i et fjell nord for Teheran, som ligger ved foten av fjellkjeden Alborz.

Samme dag sendte Irans meteorologiske institutt ut et varsel om snøskredfare som følge av kraftig snøfall.