De to lederne snakket fredag sammen for første gang siden 23. desember. Blant tingene som ble diskutert, var tostatsløsningen.

– Nei, det er den ikke, svarte Biden etterpå på spørsmål om en tostatsløsning vil være umulig under Netanyahu. Han la til at Netanyahu ikke motsetter seg alle tostatsløsninger, og at det finnes flere muligheter. Han påpekte videre at noen FN-land ikke har militære.

Netanyahu sa selv torsdag at han er imot å gi palestinerne en egen stat, og at USA var blitt orientert om dette.