Universitetene er tilknyttet landets hær, marine og luftvåpen. Landet er preget av politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig krise, med en økning i militante angrep rettet mot politi og soldater.

Valget i Pakistan nærmer seg med stormskritt, og pakistanerne går til valgurnene 8. februar. Det er ventet et massivt sikkerhetsoppbud i forbindelse med valget for å sikre at det går rolig for seg.

Pakistan har sett en økning i angrep langs grensen mot Afghanistan etter at Taliban kom til makten i 2021 og har hele tiden beskyldt afghanske myndigheter for å tillate pakistanske militante å drive sin virksomhet fra Afghanistan.

Før det pakistanske valget er den avsatte statsministeren Imran Khan fortsatt svært populær, tross en lang rekke rettssaker mot ham. Rettssaken gjør at han er utestengt fra valget.