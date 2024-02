Spesialetterforskningen av president Joe Bidens håndtering av graderte dokumenter er avsluttet. Torsdag ble rapporten offentliggjort.

Blant dokumentene er materiale om USAs politikk i Afghanistan og andre sensitive temaer som ble funnet på et kontor han hadde leid i Washington og hjemme hos ham i Wilmington i Delaware.

Spesialetterforsker Robert Hur sier at Biden med overlegg beholdt gradert materiale etter at han ikke lenger var visepresident.

Han sier at han i 2017 fortalte en forfatter som skrev bok om ham, at han hadde funnet alt det graderte materialet i kjelleren.

Frivillig retur

Hur sier at denne samtalen kunne gitt grunnlag for tiltale, men han gir flere grunner til at han likevel ikke mener det er grunnlag for rettslige tiltak.

For det første at Biden tok med dokumentene mens han var visepresident, noe han hadde lov til, og dessuten fordi staben hans frivillig returnerte den lille mengden dokumenter til nasjonalarkivet da de oppdaget dem.

I tillegg er det kutyme i justisdepartementet at det aldri tas ut tiltale mot en sittende president.

Biden selv er fornøyd og sier at saken nå er ute av verden.

– Jeg var fornøyd med å konstatere at de kom til den konklusjonen jeg hele tiden trodde de ville komme til, at det ikke ville bli tiltale, og at saken nå er lukket, sa han.

Likheter med Trump-sak

Bidens sak har likheter med saken der Donald Trump er tiltalt for å ha tatt med seg esker med graderte dokumenter til Mar-a-Lago da han forlot Det hvite hus.

Men det er også forskjeller. Biden leverte tilbake dokumentene frivillig, mens Trump nektet å gi dem tilbake og forsøkte å gjemme dem bort, slik at FBI måtte foreta razziaer i hjemmet hans for å finne dem.

Hur hadde en høy stilling i justisdepartementet under Trump, og han ble utpekt av justisminister Merrick Garland som ble utnevnt av Biden, til å granske Bidens sak.

Misfornøyd med kommentarer

Det hvite hus er glad for at Biden ikke blir tiltalt, men er lite fornøyd med spesialetterforskerens kommentarer.

I en kommentar innrømmer advokat Richard Sauber at det ble begått feil under pakkingen etter Bidens periode som visepresident. Men han påpeker at det i 50 år har vært helt vanlig med slike feil når en administrasjon eller en senator pakker sammen.

– Vi er uenig i en rekke upresise og upassende kommentarer i spesialetterforskerens rapport. Men uansett er det viktigste at det ikke er grunn til å ta ut tiltale, sier han.

Blant kommentarene Det hvite hus trolig reagerer på, er at Hur sier at Biden i samtaler med ham framsto «som en sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».