Det skal ha oppstått et akutte blæreproblemer, ifølge Pentagon, som sier Austin vil fortsette å utføre sine plikter under sykehusinnleggelsen.

Rett før jul gjennomgikk Austin en mindre operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehuset, men deretter innlagt igjen 1. januar på grunn av komplikasjoner.

Tidligere denne måneden fortalte Austin at han har beklaget til president Joe Biden for at han ikke informerte om sykehusinnleggelsen i januar. I slutten av denne måneden skal Austin etter planen møte i Kongressen og forklare seg om sykehusinnleggelsen og hemmeligholdet rundt denne.