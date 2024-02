Tiktok eies av kinesiske Bytedance, og en rekke amerikanske politikere har anklaget selskapet for å være et propagandaredskap for Beijing, noe selskapet hardnakket avviser. Særlig fra Det republikanske partiet har kritikken vært hard, men også demokrater har meldt seg på.

I en video søndag fra valgkampskontoen @bidenhq svarer 81-åringen på en rekke enten eller-spørsmål om Superbowl-finalen samme kveld, og han spøker blant annet om en konspirasjonsteori om Taylor Swift, hvis kjæreste Travis Kelce spilte i kampen.

Flere amerikanske delstater og også den føderale regjeringen har forbudt Tiktok på tjenestetelefoner med henvisning til sikkerhetshensyn. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kom med en anbefaling om det samme i fjor, og Justisdepartementet, Forsvaret og en lang rekke kommuner har innført forbud.