– Vi må finne en måte så vi alle kan gjøre mer sammen, sa Scholz torsdag.

Han la til at Tyskland har gitt et stort bidrag til Ukraina, men at dette ikke i seg selv er nok. Ukraina må få muligheten til å forsvare seg, understreket statsministeren.

Han kom med oppfordringen i forkant av avreise til USA, hvor motstand fra republikanere i Kongressen har fått Ukraina-støtten til å stoppe opp.

I en kronikk i Wall Street Journal advarer Scholz mot følgene dersom Russland vinner krigen mot Ukraina.

– Det vil være et hardt slag mot den liberale verdensorden. Russlands brutale forsøk på å stjele territorium med makt kan bli en modell for andre autoritære ledere rundt om i verden, skriver den tyske statsministeren.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre Russland i å vinne. Hvis ikke kan vi snart våkne opp i en verden som er enda mer ustabil, truende og uforutsigbar enn under den kalde krigen, advarer han.