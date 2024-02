Etter flere ukers forsinkelse ble budsjettet omsider klubbet igjennom med en utgiftsside på 476,8 milliarder euro.

For første gang siden pandemien er det såkalte gjeldstaket blitt overholdt. Den tyske grunnloven setter grenser for hvor store låneopptak kan være, men gir et visst armslag i usikre økonomiske tider.

Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen, var ventet å godta budsjettet senere fredag.

Regjeringspartiene Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene utgjør flertallet som står bak budsjettet. De vil blant annet innføre en høyere skatt på flybilletter og gradvis avskaffe skattefordelen for bønder som bruker diesel i landbruket.