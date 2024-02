Liberale Nadezjdin leverte tidligere i uka inn dokumentene for å registrere seg som kandidat i presidentvalget 17. mars.

Da oppga han å ha samlet inn de påkrevde 100.000 underskriftene som trengs for å bli kandidat, og disse ble så overlevert til valgkommisjonen. Fredag siterer det statlige nyhetsbyrået Tass kommisjonen på at navnet på flere avdøde personer er funnet på lista, og at det skal gjøres en gjennomgang.

Resultatet legges fram etter helga, skriver Reuters.

60-åringen har markert seg som en krass kritiker av president Vladimir Putin og krever blant annet at Russland stanser krigføringen i Ukraina. Nadezjdin vil også bedre Russlands forhold til Vesten og har gitt sin støtte til homofile i Russland.