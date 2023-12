Israels vestlige allierte har den siste tiden gitt uttrykk for bekymring for store sivile tapstall på Gazastripen og at 1,9 millioner palestinere er drevet på flukt i det lille territoriet.

USA har imidlertid fortsatt sin omfattende støtte, både militært og diplomatisk. Landet la 8. desember ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd om umiddelbar våpenhvile.

Nå skriver Storbritannias utenriksminister David Cameron og Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock i en felles kommentarartikkel i britiske Sunday Times at «for mange sivile er blitt drept». De tar til orde for at den israelske regjeringen burde gjøre mer for «å skille mellom terrorister og sivile».

– Israel vinner ikke denne krigen hvis landets operasjoner ødelegger utsiktene til fredelig sameksistens med palestinerne, skriver de. De ber om en våpenhvile så snart som mulig, men skriver også at den må være «bærekraftig».

På en pressekonferanse i Tel Aviv søndag ga Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna også sin støtte til en våpenhvile.

– En umiddelbar våpenstillstand er nødvendig for å gjøre det mulig å komme fram til en våpenhvile for å få gislene løslatt, for å tillate tilgang og leveranser av mer humanitær hjelp til den lidende sivilbefolkningen i Gaza, og for å faktisk bevege seg mot en humanitær våpenhvile og begynnelsen på en politisk løsning, sa hun.