Dagen i forveien var hele Danmark invitert til dugnad da brosteinene i gaten ble gravd opp.

– Vi har en hel aksjonsuke, hvor vi tar gata tilbake og befrir den fra kriminelle gjenger, sier Mette Prak, talsperson for aksjonene i området.

De ønsker at hasjsalget og kriminaliteten skal ta slutt i den hundre meter lange gata i fristaden Christiania.

Søndag begynte såkalte christianitter å bygge en lekeplass for barn i området «Prærien», som ligger tett på Pusher Street.

Neste søndag holdes et folkemøte for å planlegge gatas framtid. Mange ønsker at gata skal bli et kultur- og boligområde.