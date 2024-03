Innrømmelsen kommer etter at Al Jazeera tidligere i uka viste en video av hendelsen. Den viser at minst to av de tre holdt hvite flagg da de ble beskutt, og at en israelske bulldoser skuffet sand over to drepte.

Ifølge den israelske hæren viser videoen to ulike hendelser i Gaza. De palestinske mennene ble ifølge dem beskutt fordi de ikke stanset da soldatene skjøt varselskudd.

Flere videoer fra Gazastripen de siste månedene har vist at israelske styrker har beskutt og drept palestinere som ikke utgjorde noen fare, blant dem en eldre kvinne som leide det fem år gamle barnebarnet sitt og holdt et hvitt flagg.

I januar viste en annen video at israelske soldater åpnet ild mot en gruppe ubevæpnede menn som bar hvite flagg.

En annen video vist på Al Jazeera i forrige uke viste at minst fire tilsynelatende ubevæpnede palestinere ble skutt og drept i et israelsk angrep.