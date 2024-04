Kanalen har bånd til egyptiske myndigheter, og kilden opplyser at det er enighet mellom alle involverte parter om de grunnleggende punktene. Kanalen melder at Hamas-delegasjonen og representantene fra Qatar forlater Kairo, og at de innen to dager vil komme tilbake med mål om å komme til enighet om en endelig avtale.

Videre heter det at også de amerikanske og israelske delegasjonene vil forlate Kairo for to dager med videre samtaler.

Reuters har tidligere fått opplyst at USAs delegasjon ledes av Bill Burns, sjef for etterretningsorganisasjonen CIA. Etterretningssjefene i Israel og Egypt samt Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani var også ventet å delta, ifølge amerikanske medier.