En lokal kilde opplyste tidligere til Reuters at flere var funnet omkommet etter hendelsen. De første meldingene fra brannvesenet gikk ut på at fem var savnet.

Årsaken til eksplosjonen i kraftanlegget ved Suvianasjøen, som ligger mellom Bologna og Firenze, er så langt ikke kjent. Ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa ble det utført arbeid på en turbin da ulykken skjedde.

Ordføreren i byen Camugnano, Marco Masinara, like ved sier at brannen brøt ut under bakkenivå.

– Hele anlegget ligger under nivået på sjøen, på rundt 30 meters dyp, sier han.

– Jeg har fått høre at brannvesenet prøver å komme seg inn, men at de har problemer, fortsetter Masinara.

Anlegget drives av selskapet Enel.