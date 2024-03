Russlands veto betyr ikke at sanksjonene fjernes, men at gjennomføringen av dem, i tillegg til påståtte brudd på dem, ikke lenger kan overvåkes av et panel som årlig får sitt mandat av FNs sikkerhetsråd.

Årsaken til vetoen er at panelet ifølge Russland er uberettiget uten en årlig gjennomgang for å vurdere og potensielt endre sanksjonene.

USA og andre land har beskyldt Nord-Korea for å supplere Russland med våpen til bruk i krigføringen mot Ukraina, noe både Russland og Nord-Korea har benektet.

Kina avsto fra avstemmingen i Sikkerhetsrådet torsdag, mens de øvrige 13 landene i rådet stemte for å fornye mandatet til overvåkingspanelet.

USA fordømmer Russlands veto og anklager landet for å forsøke å skjule et militært samarbeid med Nord-Korea.

– Russlands handlinger i dag har kynisk undergravd internasjonal fred og sikkerhet, alt for å fremme den korrupte avtalen som Russland har inngått med Nord-Korea, sier talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Matthew Miller.