Verdenssamfunnet må mobilisere for å støtte flere land i å oppnå raskere reduksjoner, er konklusjonen til Global Forest Watch og University of Maryland, som torsdag presentert sine årlige data om tap av tropisk naturskog.

Tallene viser at det globale tapet av tropisk naturskog ble redusert med 9 prosent, eller 3800 kvadratkilometer, i 2023. Ikke siden 2015 har det vært registrert like lavt nivå.

Nedgangen er drevet av betydelig reduksjon særlig i Brasil og Colombia. Tapet av tropisk naturskog i Brasil ble redusert med 36 prosent i fjor, og i Colombia med 49 prosent sammenlignet med året før.

– Det er godt nytt for verden at tapet av tropisk skog har gått ned fra i fjor. Dette viser at politikk funker. Dessverre ser vi også en økning i flere land, og det haster å få snudd denne trenden for å nå klima- og naturmålene verden har satt seg, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Den samme statistikken viser at tropisk skog fortsetter å forsvinne i høyt tempo, og at skogtapet må reduseres enda raskere for at det globale målet om stans i avskoging kan nås innen 2030.