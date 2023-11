– Dette er virkelig et stort gjennombrudd. Nesten hvert minutt dør et barn av malaria. Fram til nå har bruk av myggmidler og myggnett vært den eneste måten å forebygge på, men nå har vi fått et nytt redskap som kan gjøre at flere barn overlever, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en uttalelse.

Malaria er en av de vanligste årsakene til at barn dør i verden, særlig i Afrika. Forskerne har lenge slitt med å finne en vaksine mot sykdommen, som utløses av en parasitt som smitter gjennom mygg. Men pilotprogrammet har vært en suksess, og vaksinen vil nå rulles ut til flere land.

Ytterligere 1,7 millioner vaksinedoser vil de nærmeste ukene også bli sendt til Burkina Faso, Liberia, Niger og Sierra Leone, ifølge vaksinealliansen Gavi.