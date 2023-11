Israel har gått med på å løslate palestinske fanger i bytte mot noen av de israelske gislene Hamas holder fanget på Gazastripen.

Det er ventet at 50 kvinner og barn som holdes fanget av Hamas på Gazastripen, vil bli frigjort i løpet av en fire dager lang våpenhvile.

Til gjengjeld skal Israel løslate rundt 150 palestinske kvinner og barn som sitter fengslet i landet. Våpenhvilen vil utvides med en dag for hvert tiende gissel som er løslatt etter det, ifølge Netanyahus kontor.

Mindreårige fanger

Ifølge en analyse Sky News har gjort av listen det israelske justisdepartementet har publisert over 300 palestinske fanger som kan bli løslatt, er 90 prosent 18 år eller yngre.

Fem av dem er 14 år, seks er 15 år, 37 er 16 år, 76 er 17 år og 146 er 18 år, ifølge kringkasteren. I tillegg er rundt 10 prosent kvinner.

Over halvparten av menneskene på listen har ingen spesiell tilknytning til en organisasjon, mens rundt 50 personer er registrert som tilknyttet til Hamas. Mange av palestinerne på listen holdes fengslet uten rettssak, noe menneskerettighetsgrupper har kritisert.

Gjelder ikke alle

Selv om listen inneholder 300 navn, betyr ikke det at alle disse vil bli løslatt. En talsperson for Netanyahus kontor bekrefter overfor Sky News at listen inneholder 300 navn i tilfelle Hamas går med på å løslate 100 gisler, ettersom avtalen går ut på tre palestinske fanger for hvert gissel.

Den israelske befolkningen kan motsette seg løslatelsen av visse fanger dersom de kontakter myndighetene innen 24 timer.

Ingen av fangene som vurderes løslatt, er siktet for drap, men 117 av dem anklages for «drapsforsøk». Andre påståtte lovbrudd inkluderer terrorstøtte, brannstiftelse, håndtering av eksplosiver og steinkasting. 74 av fangene er anklaget for å ha kastet stein mot israelere, men det er ukjent om det er snakk om soldater eller sivile.