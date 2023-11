Løsningen er et midlertidig kompromiss som den nye lederen i Representantenes hus, Mike Johnson, har vært arkitekt for. Det passerte Senatet onsdag kveld, og ble signert av Biden kort tid før store deler av USAs statsapparat gikk tom for penger.

Avtalen innebærer at deler av den føderale statlige driften finansieres fram til 19. januar, mens andre deler får penger fram til 2. februar.