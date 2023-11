Da den katalanske separatistlederen jobbet som journalist, brukte han ofte et falskt katalansk ID-kort for å sjekke inn på hoteller utenlands – i stedet for sitt ekte, spanske ID-kort.

Han ankom hotellene sent på kvelden da faren for gjenkjennelse ikke var så stor, skrøt Carles Puigdemont i 2016. Anekdoten viser hans store drøm om at Catalonia skulle bli en egen nasjon, uavhengig av Spania.

– Du må bygge republikken hver eneste dag. Du må gjøre deg fortjent til den, sa Puigdemont i et intervju med AFP i 2018.

Da hadde han flyktet fra Spania for å unngå rettsforfølgelse på grunn av rollen han spilte i det mislykkede katalanske løsrivelsesforsøket i 2017.

Amnestiavtale

Det var i kjølvannet av sommerens valg i Spania at Puigdemonts nye rolle som joker i regjeringsforhandlingene ble til.

Den sosialistiske statsminister Sánchez har ført samtaler med flere partier for å stable på beina en flertallskoalisjon da valget ikke ga noen klar vinner.

Nylig ble sju parlamentarikere fra Puigdemonts katalanske separatistparti Junts per Catalunya enige om å stille seg bak Sánchez i det han forsøkte å sikre seg nasjonalforsamlingens støtte for en ny periode.

I bytte gikk Sánchez med på å gi amnesti til flere hundre personer som deltok i det mislykkede løsrivelsesforsøket. Det inkluderer Puigdemont, som har tilbrakt de siste seks årene i eksil i Belgia, der han også møter som representant i EU-parlamentet.

Amnestiplanen må godkjennes av nasjonalforsamlingen for å tre i kraft.

Journalist

Puigdemont ble født 29. desember 1962 i Amer, en fjellandsby omtrent 100 kilometer nord for Barcelona, og er nummer to i en søskenflokk på åtte.

Familien hans driver fremdeles konditoriet foreldrene hans hadde på landsbyens største torg.

Puigdemont – som er gift med en rumensk journalist og har to døtre – spiller gitar og var med i et rockeband i sin ungdomstid.

– Heldigvis fins det ingen opptak av det, har Puigdemont spøkt.

Etter å ha studert katalansk språk og litteratur, ble han sjefredaktør for den katalanske nasjonalistavisen El Punt og ble siden leder for det katalanske nyhetsbyrået.

Han grunnla også den engelskspråklige avisen Catalonia Today.

– I Catalonia ble mange personer til separatister som en allergisk reaksjon på politikken som ble ført i Madrid, sa Antoni Puigverd i 2019. Han er en avisspaltist i La Vanguardia som pleide å være venn med Puigdemont.

– Men ikke han. Han har alltid hatt det synet, fortsatte Puigverd.

Uavhengighet

I 2011 ble Puigdemont valgt til ordfører i byen Girona, en separatistisk høyborg. Fem år senere ble han – noe uventet – kastet inn i rollen som sjef for den regionale regjeringen i Catalonia.

– Han påtok seg jobben ut fra en ansvarsfølelse og fordi han støtter uavhengighetskampen, ikke ut fra lyst eller ambisjon, skrev Santi Vila, et tidligere medlem av Puigdemonts regjering, i selvbiografien sin.

Puigdemont ble kjent verden over i oktober 2017 da hans regjering avholdt en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet i Catalonia – som ble fulgt av en uavhengighetserklæring.

Spania svarte med å sparke Puigdemont og regjeringen hans, og tok midlertidig direkte kontroll over den velstående nordøstlige regionen.

Helt eller forræder

Ifølge Vila kom Puigdemont med den eksplosive uavhengighetserklæringen fordi han måtte velge mellom å være en separatisthelt eller en forræder.

– Han var sikker på at hans ord og argumenter ville stå sterkere enn lovene og ressursene til statsmakten, la Vila til.

Etter det mislykkede løsrivelsesforsøket ble ni katalanske separatistledere, inkludert Puigdemonts tidligere ministre, pågrepet og fengslet i 2019. De ble riktignok benådet av Sanchez etter hvert.

Men Puigdemont og flere andre hadde allerede flyktet fra Spania, og den tidligere lederen flyttet til den belgiske bydelen Waterloo sør for Brussel.

Selv om han er stemplet av flere kritikere som en rømling eller feiging, nyter Puigdemont fremdeles stor respekt av flere innen den nå splittede katalanske separatistbevegelsen. Mange har støttet hans forsøk på å unngå å bli stilt for retten i Spania.

Oppstyr

Amnestiavtalen mellom Sanchez og Junts har allerede skapt mye oppstyr i Spania, til tross for at den ikke er iverksatt.

Trolig vil amnestiet åpne for at Puigdemont og de andre som fortsatt oppholder seg i utlandet, kan komme tilbake til Spania. Det er også mulig at de vil få anledning til å stille til valg igjen.

Flere hundre tusen har blitt med i demonstrasjoner mot avtalen etter oppfordring fra det konservative opposisjonspartiet PP og ytre-høyrepartiet Vox. Mange i landets rettsvesen og i politiet er også motstandere av avtalen.

En kveld samlet flere tusen demonstranter seg utenfor sosialistpartiets kontorer i Madrid, Barcelona og Valencia. Flere bar plakater der det sto «Nei til amnesti» og «Spania belønner ikke forrædere».

Forsvar

– Dette er ikke et amnesti som har forsoning som mål. Det eneste dette vil oppnå, er å få Sánchez utnevnt til regjeringssjef, har PP-leder Alberto Núñez Feijóo uttalt.

– Spania vil få en statsminister som har kjøpt jobben i bytte mot rettsfriheten til sine allierte, heter det også fra Feijóo, som først fikk i oppgave å danne regjering etter valget som leder av det største partiet, men mislyktes.

Sanchez har på sin side forsvart amnestiavtalen. Han hevder at den er i tråd med grunnloven og nødvendig for at sårene etter løsrivelsesforsøket skal gro.

– Vi vil garantere et samlet Spania gjennom dialog og tilgivelse.