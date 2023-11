Hakk i hæl er også den rødgrønne valgalliansen ledet av tidligere EU-kommissær Frans Timmermanns, viser en sammenstilling av meningsmålingene som ble publisert tirsdag.

De tre partiene ligger an til å få mellom 16 og 18 prosent av stemmene hver.

Wilders PVV har aldri vært i regjering siden det ble grunnlagt i 2006. Partiet har gjort et betydelig byks på meningsmålingene etter at høyreliberale VVD sa at de ikke utelukket et samarbeid med dem.

Pieter Omtzigt og hans parti NSC ledet tidligere på meningsmålingene, men er nå nede på en fjerdeplass. Ifølge valgforskere kan så mange som 70 prosent av nederlandske velgere fortsatt være usikre på hvem de skal stemme på.