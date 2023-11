Det meldte den islandske kringkasteren RÚV onsdag ettermiddag.

Badestedet har vært stengt siden 9. november på grunn av fare for vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya, som ligger like sørvest for hovedstaden Reykjavik.

Tettstedet Grindavík har vært evakuert siden fredag 10. november på grunn av den samme faren for vulkanutbrudd.

Tirsdag økte pulsen på Island da høye nivåer av svoveldioksid i lufta utløste alarm. Da ble knapt 100 av Grindaviks innbyggere evakuert fra tettstedet, som de bare hadde fått komme tilbake til en kort stund for å hente ut eiendelene sine.

Nivåene indikerte at magmaen lå veldig grunt, og at den kunne nå overflaten innen kort tid.