Opposisjonen kaller det en farse at president Andrzej Duda gir oppdraget til Lov og rettferdighet-partiet, og anklager ham for å utsette at opposisjonspartiene får danne regjering trass i at de vant valget i oktober.

Lov og rettferdighet har sittet ved makten siden 2015 og ble største parti ved valget. Men var likevel langt fra å få de 231 mandatene som trengtes for flertall, og det virker derfor usannsynlig at Mateusz Morawiecki får tillit i nasjonalforsamlingen.

En bred pro-europeisk allianse under ledelse av Donald Tusk fikk flertall med 248 mandater og erklærte seg dermed klar til å danne regjering.

Flere framtredende PiS-medlemmer som Mariusz Blaszczak og Jacek Sasin sier de ikke vil bli med i en ny PiS-regjering, noe opposisjonen tolker som at de ikke vil slutte seg til en regjering som er dømt til å mislykkes.