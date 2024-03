Det ble tirsdag holdt høringer i høyesterett etter at domstolen i desember sa ja til å behandle en anke fra Biden-administrasjonen i den årslange saken om mifepriston.

I den 90 minutter lange høringen tirsdag, som var preget av demonstrasjoner utenfor, virket flertallet i den konservativt dominerte domstolen skeptisk til begrensningene som er lagt på abortpillen.

Dommerne så ut til å være enige om at abortmotstanderne som har bestridt USAs mat- og helsetilsyns (FDA) godkjenning av mifepriston, ikke har juridisk rett til å gå til sak.

Årelang sak

Dersom høyesterett gir regjeringen medhold, vil det innebære at dagens regler, som tillater pasienter å få medikamentet tilsendt i posten uten et legebesøk samt å ta pillen for å fremkalle abort til og med tiende svangerskapsuke, blir stående.

Abortmotstandere hevder mifepriston er utrygt og at leger tvinges til å bryte med sin samvittighet ved å gripe inn overfor pasienter som får komplikasjoner ved bruk av abortpillen.

Det hele startet da en dommer i Texas i mars i fjor gikk inn for et landsomfattende forbud på pillene. Den amerikanske regjeringen anket forbudet, og en føderal ankedomstol i New Orleans opphevet forbudet, men la samtidig begrensninger på tilgangen. Igjen anket regjeringen, og det er nå ventet en avgjørelse fra høyesterett tirsdag.

Viktig sak i valget

Spørsmålet om abort er ventet å bli en av Demokratenes hovedsaker i årets valgkamp. Ifølge en BBC-måling har rundt 12 prosent av velgere sagt at abort er den viktigste saken for dem.

Biden, til tross for sin katolske bakgrunn, er en ivrig tilhenger av abortrettigheter, mens Donald Trump, med få unntak, er for et nasjonalt abortforbud i hele USA.