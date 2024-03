Judith Collins, leder for etterretningstjenesten i New Zealand (GCSB), sa mandag kveld norsk tid at byrået hadde gjennomført en «robust teknisk analyse» etter et hackerangrep rettet mot medlemmer av landets nasjonalforsamling i 2021.

Angrepet knyttes til det kinesiske statsstøttede hackergruppen APT40.

Tidligere mandag ble det kjent at Storbritannia har innført sanksjoner mot kinesiske statsborgere og selskaper som følge av anklager av samme natur.

Collins sier at den kollektive reaksjonen fra det internasjonale samfunnet er en «betimelig påminnelse» om viktigheten av sterke cybersikkerhetstiltak.

– Bruken av nettbaserte spionasjeoperasjoner for å forstyrre demokratiske institusjoner og prosesser hvor som helst, er uakseptabelt, sier Collins.