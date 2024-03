I helgen meldte russiske myndigheter om et massivt ukrainsk angrep mot Sevastopol på Krim-halvøya, men uten å erkjenne at skip gikk tapt.

Talsmann for den ukrainske marinen, Dmytro Pletentsjuk, sier på sin side at angrepet lørdag kveld rammet det russiske landingsskipet Kostjantyn Olsjanskij, som lå i dokk ved havnen i Sevastopol.

Skipet var tidligere en del av den ukrainske marinen. Men Russland tok kontroll over skipet i forbindelse med okkupasjonen og annekteringen av Krim i 2014.

Vil senke alle skip

Tidligere sa Pletentsjuk at to andre landingsskip av samme type, Azov og Jamal, også ble skadd i lørdagens angrep. Det samme gjelder for etterretningsskipet Ivan Khurs, ifølge ham.

Pletentsjuk sier til AP at angrepet, som ble gjennomført med ukrainsk-byggede Neptun-raketter, også rammet fasiliteter ved havnen i Sevastopol og et oljeraffineri.

Etter det siste angrepet er en tredel av alle skip Russland hadde i Svartehavet før krigen, ødelagt eller satt ut av spill, ifølge Pletentsjuk.

Han erkjenner samtidig at bare to av rundt tolv rakettbærende krigsskip er senket, og sier at de ukrainske angrepene vil fortsette.

– Vårt ultimate mål er et fullstendig fravær av militærskip fra den såkalte russiske føderasjonen i regionene ved Azovhavet og Svartehavet, sier Pletentsjuk.

Godt for moralen

Vellykkede angrep mot den russiske krigsflåten har gitt etterlengtede oppturer for den ukrainske hæren som mangler både folk og ammunisjon til å stå imot russiske angrep langs en frontlinje på mer enn 1000 kilometer.

I tillegg har angrepene tilrettelagt for enklere eksport av korn og andre varer fra landets havner i Svartehavet.

Russiske myndigheter har kommet med få kommentarer til de ukrainske påstandene, men tidligere tap for marinen har blitt omtalt av russiske militærbloggere og medier. De har kommet med skarp kritikk til marineledelsen for håndteringen av situasjonen.

Tidligere i mars meldte russiske medier at marinens sjef, admiral Nikolaj Jevmenov, var sagt opp og erstattet av admiralen Aleksandr Moisejev. Kreml har ikke offisielt bekreftet dette, men Moisejev ble i forrige uke presentert som fungerende marinesjef.