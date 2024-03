Angrepet skjedde i Khost- og Paktika-provinsene natt til mandag lokal tid, ifølge Taliban-talsmannen. Et pakistansk luftfartøy slapp bomber over sivile hjem, ifølge talsmannen.

Taliban fordømmer luftangrepene og kaller de et angrep på Afghanistans suverenitet.

Angrepet skjer etter at sju pakistanske soldater lørdag ble drept i et angrep på pakistansk side, hvorpå landets president Asif Ali Zardari lovte å gjengjelde angrepet.

– Pakistan har besluttet at hvem enn som utfører terror i våre områder og i våre hjem, vil bli møtt med kraftfull respons uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra, sa han.

Pakistan har sett en økning i angrep langs grensen mot Afghanistan etter at Taliban kom til makten i 2021 og har hele tiden beskyldt afghanske myndigheter for å tillate pakistanske militante å drive sin virksomhet fra Afghanistan. Dette har forverret forholdet mellom de to landene, selv om Taliban nekter for å tillate slike angrep.