Horder av pressefolk møtte opp for å følge den kontroversielle eksstatsministeren, som igjen er en fri mann etter 15 år i selvpålagt eksil og flere måneder i fengsel.

Thaksin ble kastet i et kupp i 2006. To år senere ble han dømt for maktmisbruk, men da hadde han allerede forlatt landet.

Da han returnerte til landet i august i fjor ble han umiddelbart fengslet i åtte år for de påståtte lovbruddene da han satt med makten.

Thailands konge, Maha Vajiralongkorn, viste derimot nåde og reduserte straffen til ett år. Det ledet til spekulasjoner om den tidligere statsministeren kanskje hadde gjort en avtale før hans retur til landet, noe både han selv og regjeringen har avvist.

74-åringen slapp ut før året i fengsel var passert grunnet hans høye alder og helse.

Under hans første offisielle opptreden ble han møtt av flere tilhengere som ville vise sin støtte.