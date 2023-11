USAs tidligere president Donald Trump fikk midlertidig fritak fra munnkurven 16. november. Men nå blir han, og hans advokater, igjen nektet å komme med offentlige uttalelser om rettsansatte i den pågående bedragerisaken mot ham.

Dommer Arthur Engoron innførte munnkurven for første gang 3. oktober etter at Trump hadde anklaget hans ansatte for politisk forskjellsbehandling i en melding på plattformen «Truth Social Plattform» under det midlertidige fritaket. Innlegget førte til at retten mottok flere trusler via epost, telefon og brev fra Trump-tilhengere, opplyste Engoron i en rettssak. Munnkurven gjelder kun mot Engorons stab.

Trump nekter for å ha gjort noe feil og sier at New Yorks statsadvokat Letitia James, en valgt demokrat, er politisk partisk mot ham.