Enhver form for amerikansk innblanding i den nordkoreanske satellittdriften vil bli vurdert som en krigserklæring. Amerikanske spionsatellitter kommer i så fall til å bli eliminert, står det i en uttalelse fra en talsperson for Nord-Koreas forsvarsdepartement.

Uttalelsen er gjengitt av Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA lørdag.

Talspersonen legger til at det nordkoreanske lovverket gjør det klart at landet har rett til å mobilisere avskrekkende tiltak hvis et angrep mot strategiske nordkoreanske eiendeler er nær forestående.

Nord-Korea skjøt i forrige uke opp sin første spionsatellitt. Dens rolle er å overvåke amerikanske og sørkoreanske militærbevegelser, har Pyongyang uttalt.