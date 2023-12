EU ønsker å revidere budsjettet sitt fram mot 2027 og legge til 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder i tilskudd til Ukraina.

Pengene skal sørge for at landet kan holde statsapparatet gående mens militæret kjemper mot den russiske invasjonen.

Men Ungarn og statsminister Viktor Orban, som har tette bånd med Russland, har motsatt seg Ukraina-støtten.

Det kreves enstemmighet i unionen for å få det gjennom, og dermed kan Ungarn alene stå i veien. Saken skal diskuteres på unionens toppmøte torsdag og fredag.

Politisk strid om Ukraina-støtten i USA

EU-midlene har blitt enda viktigere av at Ukraina-støtten har blitt et innenrikspolitisk pressmiddel i USA, og det er sådd tvil om hvorvidt pengene fra USA vil fortsette å strømme.

– Vi ble fortalt i vår av den amerikanske regjeringen at de ville være veldig støttende om vi kunne lede an i den langvarige støtten til Ukraina, også for å legge press på Representantenes hus og Senatet, slik at de gjør noe lignende, sier Hahn til Reuters til onsdag.

– Alle lederne er innforstått med dette, og det er derfor jeg til syvende og sist tror at også Ungarn vil være enig, fordi det også dreier om deres egne interesser, legger han til.

Frigitte EU-midler

Ungarn har ønsket seg mer EU-midler til å stanse ulovlig innvandring ved grensa og betale tredjeland for å forhindre at migranter tar seg til Europa. I tillegg til de 50 milliardene til Ukraina er 15 milliarder i det nye budsjettet satt av til slike tiltak.

I tillegg besluttet EU-kommisjonen onsdag å frigi 10 milliarder euro som var fryst på grunn av bekymringer rundt rettsregler og rettsvesenets uavhengighet i Ungarn.

Likevel sa Orban senere i den ungarske nasjonalforsamlingen at han står på sitt og fortsatt vil si nei til Ukraina-støtten og ukrainsk medlemskap i EU.

Alternative løsninger

På spørsmål om EU har alternative løsninger for å gi Ukraina pengene om Ungarn blokkerer budsjettet, svarer Hahn at EU-kommisjonen «alltid har en plan B», men at han ikke vil snakke om den fordi «dette også gir en utgangsmulighet».

På spørsmål om de 26 andre medlemslandene kan gi Ukraina pengene gjennom en felles avtale, svarer Hahn at det er «en av mulighetene».

– Men jeg tror ikke at Ungarn vil holde seg ute av det internasjonale, ikke bare det europeiske, men det internasjonale samfunnet, sier Hahn.