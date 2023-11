FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, skal lede arbeidet.

En stor utfordring er imidlertid at Israel ikke vil samarbeide med kommisjonen og anklager dem for å være fiendtlig innstilt til Israel.

Kommisjonen kommer til å slite med å skaffe nok bevis hvis Israel ikke vil bidra. Samtidig sier Pillay at seksuell vold begått av Hamas 7. oktober skal være sentralt i etterforskningen.

Israels myndigheter har åpnet en egen etterforskning om seksuelle overgrep begått av Hamas. Hamas har benektet anklagene.

Pillay sier bevisene skal legges fram for Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og folkemord. Selv om det er krevende å samle inn bevis, er det uaktuelt å legge etterforskningen på is, ifølge Pillay.