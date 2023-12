Mandag skal Starmer legge fram den økonomiske politikken til partiet som for tiden ligger rundt 20 prosentpoeng foran de konservative toryene på meningsmålingene.

I forkant av valget som er ventet til neste år, har Starmer forsøkt å vinne fram hos næringslivet og forsikre briter som sliter med høye levekostnader om at Labour er til å stole på i økonomispørsmål.

– Den som venter at Labour kommer til å skru opp pengekranene med en gang, kommer til å bli skuffet, er budskapet fra Starmer til Resolution Foundation. Staben hans har gitt ut deler av talen Starmer skal holde til tankesmia mandag.

Vil flytte seg mot sentrum

Starmer har forsøkt å skape avstand til forgjengeren Jeremy Corbyn, som i 2019 ledet partiet til det verste nederlaget siden 1930-tallet. Dagens Labour-leder vil flytte partiet nærmere sentrum i britisk politikk.

Blant annet forsøker partiet å kvitte seg med inntrykket av at de bruker for mye penger. Samtidig kan Starmers budskap komme som en skuffelse på noen av partiets tradisjonelle tilhengere, som ber om betydelig økte bevilgninger til helse og utdanning.

– Det definerende målet til den neste Labour-regjeringen, det som kommer foran alt, blir å øke veksten i britisk produktivitet. Det er nå en besettelse for mitt Labour. Det er en stor endring for oss og har ikke alltid vært innenfor Labours komfortsone å ha verdiskaping som første prioritet, heter det i Starmers tale.

Økende tillit

Mens økonomien tradisjonelt har vært toryenes sterke side, har velgernes tillit til Labour økt på dette feltet de siste årene. Ikke minst etter at Liz Truss i løpet av sin korte statsministergjerning forårsaket økonomisk kaos med planer for utgifter som det ikke var dekning for.

Starmer vil i talen sin si at høy inflasjon, gjeld og skatt som følge av politikken til dagens regjering vil begrense handlingsrommet for Labour om de kommer til makten.