– Basert på det som har kommet fram gjennom etterforskningsmyndighetenes tiltak, er det ingenting som tyder på at det har vært en kollisjon med et fartøy eller en flytende gjenstand og heller ingen eksplosjon i baugen. Det har heller ikke kommet fra noe annet som gir grunn til å tro at det har skjedd en forbrytelse, sier statsadvokat Karolina Wieslander i en pressemelding.

852 mennesker miste livet da fergen Estonia sank i Østersjøen natt til 28. september 1994. Fergen var på vei fra Tallinn til Stockholm. 137 personer overlevde forliset.