– Jeg er bekymret på grunn av Israels trusler om å sørge for at palestinske banker blir avskåret fra sine israelske korrespondentbanker, sier Yellen på et møte for G7-finansministrene i Stresa i Italia.

– Disse overføringskanalene gjennom bankene er kritiske for å behandle transaksjoner som muliggjør nesten 8 milliarder dollar i import fra Israel, inkludert elektrisitet, vann, drivstoff og mat. I tillegg legger de til rette for nesten 2 milliarder dollar i året i eksport som palestinerne er avhengige av, fortsetter hun.

På spørsmål om hva G7 kan gjøre for å hindre dette, sier Yellen at hun skrev til Israels statsminister Benjamin Netanyahu for flere måneder siden om den økonomiske situasjonen på den okkuperte Vestbredden.

I henhold til midlertidige fredsavtaler inngått på 1990-tallet, innkrever Israels finansdepartement skatt på vegne av palestinske selvstyremyndigheter. De har begrenset selvstyre på den okkuperte Vestbredden.

Skattepengene blir utbetalt gjennom månedlige overføringer, men Israel har blokkert utbetalingene siden 7. oktober-angrepet.