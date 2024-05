Advarselen kommer fra Artjom Studennikov, leder av Europa-avdelingen i russisk UD.

Studennikov vil overfor det russiske nyhetsbyrået RIA ikke si hvordan Russland kommer til å svare på en eventuell fransk beslutning om å bistå Ukraina med styrker.

Han understreker at Kreml har advart franske myndigheter mot å gjøre dette og sier at en slik beslutning vil øke faren for direkte sammenstøt mellom de to atommaktene.