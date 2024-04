Cosme Damian Parrales Merchan ble drept søndag, opplyser fengselsvesenet i en uttalelse. De kommer ikke med noen nærmere detaljer om drapet på lederen for fengselet Manabi 4 vest i landet. Fengselsvesenet sier de jobber sammen med etterforskere for å finne ut hvem som står bak.

Drapet skjer samme dag som innbyggerne i det voldsherjede landet skal stemme over flere sikkerhetstiltak.

President Daniel Noboa erklærte fredag unntakstilstand i Ecuador for andre gang i år. Denne gangen skyldes det en energikrise som har ført til rasjonering. Tidligere i uken ble det innført kutt i strømforsyningen, men disse er opphevet i forbindelse med søndagens folkeavstemning.

I januar erklærte Noboa unntakstilstand for å åpne for at hæren kunne samarbeide med politiet for å få bukt med den omfattende kriminaliteten i landet.