– Det er en farlig verden, og den ble nettopp litt farligere. Det vi har sett nå er første gang Iran har angrepet Israel direkte. Det har lenge vært en lavblusskonflikt gjennom stedfortredere eller fra andre steder, men det er noe helt nytt med direkte angrep, sier Eide til NTB søndag morgen.

Han understreker at Norge fordømmer angrepet, og at det er viktig at situasjonen nå ikke trappes opp:

– Det er en stor risiko for ytterligere eskalering.

Iran skjøt opp hundrevis av droner og raketter rettet mot Israel natt til søndag, men Israels militære har uttalt at 99 prosent av disse ble skutt ned. Angrepet var et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april.

Iran advarer

– Iran sier at dette er svar på angrepet i Damaskus. Det var også ulovlig, og vi fordømte det, men det gir ingen rett til hevn eller gjengjeldelse, sier utenriksministeren.

Han sier at et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å finne en samlet respons på angrepet, vil kunne redusere Israels behov for nok et angrep.

Søndag morgen gikk Iran ut og advarte Israel mot å gjengjelde angrepet, og sa at de vil angripe i enda større skala dersom en gjengjeldelse finner sted.

– Det er den språkbruken vi forventer. Iran mener de nå har svart på det israelske angrepet, og at det burde være nok, at de har sagt ifra, sier Eide, og legger til at han ikke tror Iran har ønske om en direkte krig med Israel.

– I tillegg er det stor fare for at det tar fokuset vekk fra det som skjer i Gaza. Israel har mistet mye sympati i Gaza, og dette angrepet gjør ikke palestinerne noen tjeneste. Det er en omdreining som kan gjøre at støtten til Israel øker igjen.

Alt relatert til løsning

– Dette bare illustrerer hvor viktig det er å finne en løsning på Israel-Palestina-spørsmålet. Alt er relatert til det. Så lenge vi ikke får til en tostatsløsning, så vil de ulike ekstreme gruppene hisse hverandre opp, sier Eide.

Han frykter at en opptrapping av situasjonen i Midtøsten vil ta oppmerksomheten bort fra den humanitære krisen som utspiller seg på Gazastripen som følge av krigføringen etter angrepet 7. oktober.

– Det har vært et stadig mer effektivt press på Israel for å åpne mer for nødhjelp, og mange land snakker nå systematisk sammen for å finne fram til en tostatsløsning. Det fortsetter vi å jobbe med, det er like viktig i dag som i går, sier utenriksministeren.