Påstandene er ikke verifisert fra uavhengig hold, og Ukraina har ikke kommentert saken.

Påstandene ble fremsatt av talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Zakharova la fram en oversikt over tid og sted for angivelige angrep. Hun gikk i rette med vestlige medier og Verdens helseorganisasjon (WHO), som ifølge henne ikke har gjort noe med informasjonen.

Torsdag blir ukrainske styrker også anklaget for å forsøke å ramme et opplæringsanlegg knyttet til kjernekraftverket i Zaporizjzja. Verken mennesker, bygninger eller materiell kom til skade i dette påståtte angrepet, ifølge de russisk-innsatte myndighetene i Zaporizjzja.