I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Qatar heter det at landet ber om presserende internasjonale tiltak for å forhindre at Rafah blir invadert, og at folkemord blir begått.

Qatar har meklet mellom Israel og Hamas og forsøkt å få på plass en våpenhvileavtale.

Mandag innledet Israel militæroperasjoner med bakkestyrker i Rafah. Byen har de siste månedene huset over en million internflyktninger som følge av at israelske bakkestyrker har rykket inn i andre deler av Gaza.