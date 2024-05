– Vi ser at lover mot hatefulle ytringer og terror blir instrumentalisert og benyttes for å slå ned på ytringer som etter internasjonal standard er lovlige, sier Julia Hall i Amnesty International.

– Det har vært et skred av kanselleringer og målrettede aksjoner mot fredelige demonstranter, akademikere og enhver som i bunn og grunn viser solidaritet med palestinernes menneskerettigheter, eller som kritiserer staten Israel, sier hun.

Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober og Israels massive angrep på Gazastripen siden har skvettet bensin på et eksisterende bål og splittet Europa, konstaterer Hall.

Rundt 1.170 mennesker ble drept i Hamas-angrepet, og over 34.000 palestinere er siden drept i israelske angrep i Gaza.

Overdrevne tiltak

Folk som demonstrerer til støtte for palestinerne, anklages ofte for å unnskylde Hamas, for fanatisk antisionisme eller til og med for å være antisemitter.

Tolv EU-land har tatt i bruk overdrevne tiltak og blant annet forbudt demonstrasjoner med henvisning til påstått fare for ro og orden, konstaterer European Civic Forum, et nettverk av nesten 100 organisasjoner i 29 europeiske land, i en fersk rapport.

Undertrykkelsen av propalestinsk solidaritet og den generelle støtten til Israel må tilskrives Europas historie med holocaust, sier rapportens hovedforfatter Aarti Narsee.

Forbyr demonstrasjoner

Frankrike, der det bor flere jøder og muslimer enn i noe annet europeisk land, frykter at konflikten i Midtøsten også skal få alvorlige følger på fransk jord.

Franske myndigheter har forbudt propalestinske demonstrasjoner og avlyst konferanser. Fransk politi hentet nylig også to politikere på venstresiden inn for å avhøre dem om deres påståtte «støtte til terrorister».

Studenter ved Sciences Po og Sorbonne har demonstrert, blokkert og okkupert ved de to eliteuniversitetene, og politi er satt inn for å fjerne dem.

Fryser støtte

Tirsdag kunngjorde myndighetene i Paris Ile-de-France-regionen at de fryser pengestøtten til Sciences Po som følge av protestene.

– Jeg har bestemt meg for å suspendere all regional finansiering av Sciences Po inntil roen og sikkerheten er gjenopprettet på skolen, opplyste presidenten i regionen, høyrepolitikeren Valerie Pecresse.

Ifølge henne sprer en gruppe radikale antisemittisk hat, noe hun mener politikere på venstresiden utnytter.

Nektes adgang

Hellas' tidligere finansminister Yanis Varoufakis ble nylig nektet innreise til Tyskland, der han skulle ha deltatt på en konferanse til støtte for palestinerne i Berlin.

Begrunnelsen var at myndighetene ville «forhindre antisemittisk og antiisraelsk propaganda», og tysk politi stengte konferansen en time etter at den åpnet.

Den britisk-palestinske kirurgen og forfatteren Ghassan Abu Sitta skulle også ha deltatt på konferansen, men ble stanset på flyplassen i Berlin.

Den palestinske forfatteren Adania Shibli skulle i slutten av oktober ha mottatt en høythengende litteraturpris under årets bokmesse i Frankfurt, men fikk beskjed om at utdelingen ble avlyst som følge av Hamas-angrepet mot Israel.

Fryser bankkontoer

Psykoterapeuten Iris Hefets ble samme måned pågrepet i Berlin for å bære en plakat med teksten «Som israeler og jøde: stopp folkemordet i Gaza».

Organisasjonen Jewish Voice i Tyskland, som er kritiske til den tyske stats militære og politiske støtte til Israel, har fått bankkontoene sine frosset.

Den venstreorienterte Berlin-avisen Die Tageszeitung har på lederplass anklaget tyske myndigheter for å utøve sensur og vold mot dem som støtter palestinernes sak.

– Tyskland viser dobbeltmoral. Israel blir vurdert annerledes enn andre land, mener avisen.

Krav om utestengelse

I Østerrike gikk presidenten i nasjonalforsamlingen, Wolfgang Sobotka, hardt ut mot kulturfestivalen Wiener Festwochen fordi de hadde invitert Varoufakis og den franske nobelprisvinneren i litteratur, Annie Ernaux.

Festivalsjefen Milo Rau nektet imidlertid å utestenge de to og sa at det var like tåpelig å anklage Ernau for antisemittisme, som det ville ha vært å anklage henne for å være antifransk fordi hun har kritisert den franske regjeringens politikk.

Antallet antisemittiske hendelser er femdoblet i Østerrike siden 7. oktober, og i Frankrike har det ifølge myndighetene vært «en eksplosjon» i antallet.

Julia Hall i Amnesty advarer imidlertid sterkt mot å kalle kritikk av den israelske regjeringen for antisemittisme og viser til at mange av statsminister Benjamin Netanyahus kritikere er jøder.

Trakassering

European Legal Support Centre (ELSC), som har hovedsete i Nederland, har registrert 310 «undertrykkende handlinger» mot propalestinske demonstrasjoner eller personer fra oktober 2022 til oktober 2023.

Med undertrykkende handlinger menes alt fra avlyste arrangementer til trakassering og rettsforfølgelse.

Siden oktober i fjor og mars i år registrerte senteret 836 slike handlinger, men prosjektleder Layla Katterman sier at dette trolig «bare er toppen av isfjellet».