Avgjørelsen kommer klokka 12, har statsministerens kontor opplyst ifølge Reuters.

I forrige uke sjokkerte Sanchez landet ved å avlyse alle avtaler og kunngjøre at han skulle ta fri i fem dager for å vurdere situasjonen, i et brev han la ut på X.

Bakgrunnen er at kona Begoña Gómez blir etterforsket for å ha misbrukt sin stilling i forretningsøyemed. Den lille, ytre høyre-orienterte fagforeningen Manos Limpias (Rene hender) står bak anklagen, og har innrømmet at den er basert på avisartikler. Påtalemyndigheten har også sagt at det sannsynligvis ender med henleggelse.

Sanchez har imidlertid kalt angrepet altfor personlig.

– Jeg må stoppe og tenke meg om. Jeg må vurdere om hvorvidt det er verdt å fortsette, gitt den politiske gjørmedammen som de konservative og det ytterste høyre har gjort politikken til, skrev han i brevet.

Han anklager nettsider som støtter oppunder det konservative opposisjonspartiet PP og ytre høyre-partiet Vox for å spre «spuriøse» anklager. Sanchez' tilhengere har også vært ute i gatene og demonstrert for at han skal fortsette.

Pedro Sánchez har vært Spanias statsminister siden 2018 og lyktes senest i november med å danne en mindretallsregjering med støtte fra flere regionale partier. Han er relativt populær internasjonalt, mens mange i Spania har sterke meninger om ham den ene eller andre veien.