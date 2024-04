Havariet er den andre ulykken med store tapstall på to uker. De forulykkede båtene fraktet migranter som returnerte fra Jemen via den såkalte østlige migrasjonsruten mellom Afrika og den arabiske halvøya.

Minst 24 omkom i det siste forliset, og 20 personer er fortsatt savnet. Båten hadde 77 personer om bord, blant dem flere barn, da havariet skjedde nær byen Obock i Djibouti, opplyser den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

De 33 overlevende blir tatt hånd om ved IOM-senteret i Obock. Lokale myndigheter leter etter flere overlevende. Addis Abebas ambassadør til Djibouti sier at båten fraktet etiopiske migranter.

En annen båt som også fraktet etiopiere, sank i det samme farvannet 8. april og minst 38 personer omkom.

Lederen for IOM-kontoret i Djibouti sier at personene på begge disse båtene trolig forsøkte å vende tilbake fra Jemen etter at de ikke klarte å komme seg inn i Saudi-Arabia. Hvert år legger flere titusener av migranter ut på den farlige ferden over Rødehavet for å nå de oljerike Golfstatene og muligheten for et bedre liv.

Men tusener blir strandet i Jemen, der de lever under ekstremt harde vilkår, sier IOM. De siste årene har det blitt enda vanskeligere å oppholde seg i Jemen og nesten umulig å komme seg inn i Saudi-Arabia.