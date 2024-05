Motstandere av juntaleder Mahamat Idriss Déby avviser imidlertid valgets ambisjoner som en farse, og hevder det kun er erklært valg for å late som at man gjør opp for flere tiår med voldelig undertrykkelse.

Velgere skal ta stilling til om de vil forlenge Déby-familiens flere tiår lange styre i landet, som er blant verdens fattigste og et viktig område i kampen mot jihadismen som herjer i Sahel-regionen i Afrika.

Débys motstander er hans egen statsminister Succes Masra, som kritikere hevder ikke er en reell kandidat, men kun brukes i fraværet av seriøse utfordrere.

Menneskerettsgrupper bekymret

Den sittende juntalederen lovet en slående seier på sitt siste valgmøte fredag.

Internasjonale menneskerettighetsgrupper har advart om at valget i Tsjad verken vil være fritt eller rettferdig ettersom Débys viktigste rival har blitt drept og andre opposisjonspolitikere har blitt blokkert fra å stille.

Spenningen i Tsjad er høy foran presidentvalget, som er det første siden militærjuntaen grep makten for tre år siden.

Første gang siden kuppet

En rekke land i Sentral- og Vest-Afrika har blitt rammet av kupp de siste årene, og valget i Tsjad er første gang et av disse landene bruker valgurnen for å prøve å avslutte det militære styret.

De militære grep makten i Tsjad i 2021 etter at landets nylig gjenvalgte president Idriss Déby, juntalederens far, angivelig ble drept i kamp mot opprørere nord i landet. Mahamat Idriss Déby, som er firestjerners general, har siden styrt i spissen for militærjuntaen.

Tsjad har slitt med fattigdom og ustabilitet siden landet løsrev seg fra Frankrike og ble uavhengig i 1960. Flere grupper kjemper om makt og innflytelse.