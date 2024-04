USA begynte torsdag å bygge en havn som kan brukes til å få nødhjelp inn til det krigsherjede palestinske området. Den amerikanske regjeringen har imidlertid sagt klart fra at deres folk ikke skal sette sin fot på land i Gaza.

Etter det BBC erfarer kan det dermed bli britiske soldater som får oppdraget med å frakte nødhjelpen videre med lastebil fra havneanløpet og inn på Gazastripen.

Verken det israelske forsvaret eller det britiske forsvarsdepartementet ønsker å kommentere saken overfor BBC.

Det er ventet at den nye havnen, som ble foreslått av USA, kan tas i bruk i mai. I første omgang vil den kunne håndtere 90 lastebiler om dagen, men når den er ferdig vil kapasiteten være 150 lastebiler.

Det er særlig behov for vann, mat og medisiner. Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot at befolkningen i det krigsherjede territoriet står i fare for å sulte i hjel.