Dødstallet ble fredag oppjustert fra fire til sju.

Gater i sentrum av storbyen var dekket med glass fra vinduer som var blitt knust av den kraftige vinden. Vindhastigheten målte opptil 44 meter i sekundet. Trær blåste over ende og strømmaster og strømlinjer falt ned i boligområder. Forstaden Cypress ble rammet av en tornado.

I forkant av torsdagens uvær sendte myndighetene ut farevarsel om risiko for styrtflom, lyn og torden, og kraftig vind, samt fare for tornadoer. Torsdag kveld var fire mennesker bekreftet døde. Minst to av dødsfallene skyldtes trær som blåste ned, og en person døde da en kran blåste over ende, sa Houstons ordfører John Whitmire.

Fredag kunngjorde sheriff Ed Gonzales i Harris fylke, som omfatter Houston, ytterligere tre dødsfall, blant dem en 85 år gammel kvinne som døde da lyn slo ned i hjemmet hennes og utløste brann.

Fredag holdt skolene i Houston, der det bor 2,3 millioner mennesker, stengt, og folk som kunne arbeide hjemmefra, ble oppfordret til å gjøre det.