Dronene angrep byen sent torsdag kveld, uttaler Kharkiv-regionens guvernør Oleh Synjehubov på Telegram. Han legger til at faren sent torsdag kveld ennå ikke var over.

Kharkivs ordfører Ihor Terehov opplyser at det var Osnovjanskyj-distriktet som ble angrepet. Droneangrepet utløste en brann, ifølge ordførerens opplysninger.

Verken ordføreren eller guvernøren har sagt noe om hvorvidt noen er drept eller såret. Russiske styrker innledet et overraskende angrep mot deler av Kharkiv-regionen i forrige uke.